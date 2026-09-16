Пономарев назвал мягкой дисквалификацию Рейса на два матча

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что защитнику Матеусу Рейсу повезло получить дисквалификацию только на два матча после толчка арбитра, сообщает Metaratings.ru .

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 16 сентября дисквалифицировал защитника ЦСКА Матеуса Рейса на два матча, еще на два — условно. Решение приняли по итогам игры восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).

В начале встречи Рейс получил красную карточку, а затем толкнул главного арбитра Инала Танашева. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев счел наказание слишком мягким.

«Не ожидал, что Рейсу дадут только два матча дисквалификации. Думал, что будет либо четыре матча, либо шесть. Толчок судьи — это из ряда вон выходящий случай. Удивительно, что всего две игры. Шикарно! Очень повезло», — сказал Пономарев.

Рейс пропустит матчи с махачкалинским «Динамо» 17 сентября и «Родиной» 11 октября. В сезоне 31-летний бразилец сыграл за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах и забил гол.

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