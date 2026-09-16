Пономарев назвал мягкой дисквалификацию Рейса на два матча
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что защитнику Матеусу Рейсу повезло получить дисквалификацию только на два матча после толчка арбитра, сообщает Metaratings.ru.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 16 сентября дисквалифицировал защитника ЦСКА Матеуса Рейса на два матча, еще на два — условно. Решение приняли по итогам игры восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).
В начале встречи Рейс получил красную карточку, а затем толкнул главного арбитра Инала Танашева. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев счел наказание слишком мягким.
«Не ожидал, что Рейсу дадут только два матча дисквалификации. Думал, что будет либо четыре матча, либо шесть. Толчок судьи — это из ряда вон выходящий случай. Удивительно, что всего две игры. Шикарно! Очень повезло», — сказал Пономарев.
Рейс пропустит матчи с махачкалинским «Динамо» 17 сентября и «Родиной» 11 октября. В сезоне 31-летний бразилец сыграл за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах и забил гол.
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