Полузащитник Ерохин оценил победы сборной России над Ираном и Намибией

29 сентября в Казани команда Валерия Карпина победила Иран со счетом 2:0. 3 октября в Екатеринбурге россияне обыграли Намибию — 6:0.

«Если отталкиваться от результатов, то сборная России неплохо провела два матча. Иран более опытная команда, которая участвовала в чемпионате мира. Плюс Азмуна знаем, который играл в „Зените“. Очень приятно было увидеть его на поле. Что касается матча с Намибией, он оказался проще для нас. Команды первый тайм провели на хорошем уровне, а после перерыва соперник немного рассыпался и получил много голов в свои ворота», — сказал Ерохин в микст-зоне.

6 октября сборная России сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде в рамках BETBOOM товарищеского матча. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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