Полумарафон «Моя столица» соберет участников из 82 регионов страны
4–5 октября Москва станет центром притяжения для бегунов со всей России. Участники из 82 регионов страны соберутся на Воробьевых горах, где на Университетской площади будет организован стартовый городок масштабного спортивного события — полумарафона и фестиваля бега «Моя столица», об этом сообщили организаторы фестиваля.
Организаторы впервые разделили соревнования на два дня. Субботняя программа 4 октября включит забег на 5 километров, соревнования для детей на дистанциях 300 и 600 метров, а также специальный инклюзивный забег протяженностью 600 метров для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Основные полумарафонские дистанции запланированы на воскресенье, 5 октября. В этот день участники смогут проверить свои силы на трассах длиной 10 и 21,1 километра.
Впервые наряду с традиционными индивидуальными забегами на 10 км и полумарафонской дистанции (21,1 км) будет организован «Клубный чемпионат». Это новое состязание соберет ведущие беговые клубы и сообщества со всей России. Команды смогут побороться за призовой фонд в нескольких категориях: на обеих дистанциях, а также за звание самой многочисленной команды.
Кроме того, корпоративный сектор не останется в стороне. «Кубок корпораций — 2025» объединит более 80 команд, представляющих компании из различных отраслей экономики и регионов страны. Сотрудники организаций смогут проявить себя в корпоративном чемпионате по бегу, который пройдет в рамках тех же соревнований.
Фото - © пресс-служба соревнований «Моя столица»
В 2025 году полумарафон «Моя столица» станет финальным аккордом серии забегов «Бегом по Золотому кольцу». Организаторы подготовили специальные макеты дорожных знаков городов Золотого кольца и создадут тематические станции поддержки. Каждая станция будет украшена яркими символами десяти городов, входящих в беговую серию: Москвы, Ярославля, Костромы, Иваново, Ростова Великого, Переславля-Залесского, Углича, Рыбинска, Мышкина и Тутаева.
«Интерес россиян к бегу растет с каждым годом: в 2025 году ожидаемое число участников забега „Моя столица“ вырастет вдвое, до 15 тысяч человек, а общее число участников беговых соревнований в стране приблизится к 1 миллиону. Заключительный в этом году большой забег носит не просто спортивный, а туристическо-просветительский характер — участники и болельщики со всей страны съедутся, чтобы пробежать по Золотому кольцу России, созданному внутри Москвы, и принять участие в фестивале бега для всех любителей этого самого доступного вида спорта», — прокомментировал руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин.