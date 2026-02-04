Полуфиналы турнира «Кожаный мяч» по футзалу пройдут в Подмосковье в феврале

Полуфинальные матчи турнира по футзалу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» состоятся в восьми городах Подмосковья с 10 по 27 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Полуфинальный этап турнира «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» пройдет в Московской области с 10 по 27 февраля 2026 года. Игры состоятся в восьми территориальных зонах региона: Орехово-Зуево, Лобня, Лотошино, Котельники, Озеры, Наро-Фоминск, Серпухов и Фрязино. В соревнованиях примут участие победители муниципальных этапов.

Матчи будут проходить на различных спортивных площадках: ДС «Восток» в Орехово-Зуево, ДС «Лобня» в Лобне, КСЦ «Лотошино» в Лотошино, СК «Котельники» в Котельниках, ДС «Озеры» в Озерах, КСК «Нара» в Наро-Фоминске, ДС «Надежда» в Серпухове и ФОЦ «Олимп» во Фрязино.

Победители полуфинальных игр встретятся в региональном финале, который пройдет в Щелково 8 и 9 марта 2026 года. Лучшие команды представят Московскую область на всероссийском этапе турнира в Нижегородской области в марте-апреле 2026 года.

Турнир «Кожаный мяч» проводится с 1964 года и является одним из старейших детских футбольных соревнований в России. Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.