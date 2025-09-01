Полицейские Шатуры взяли золото областного чемпионата главка полиции, спартакиады «Динамо» и Госавтоинспекции

На стрелковом полигоне ГУ МВД России по Московской области прошли очередные этапы чемпионата областного главка полиции и спартакиады «Динамо» по служебному биатлону. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служб администрации муниципального округа.

В забегах на дистанции 3 км для мужчин и 1 км для женщин с двумя огневыми рубежами приняли участие 149 представителей силовых структур Подмосковья. Участники соревновались в командном и в личном зачете среди женщин и мужчин.

«В командном зачете Чемпионата ГУ МВД России и Спартакиады „Динамо“ в третьей группе победили спортсмены Шатуры, во второй группе — команда УМВД России по г. о. Химки. В первой группе сильнейшим был коллектив Подольска», — сообщила пресс-служба регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Отдел МВД России «Шатурский» на соревнованиях представили Игорь Шпагин, Дмитрий Семенов и Анастасия Ахметдинова. Победители и призеры награждены кубками, дипломами и медалями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.