Погребняк заявил, что Жирков добавил позитива «Динамо»

Бывший футболист «Зенита», «Динамо» и сборной России Павел Погребняк оценил работу тренерского штаба Ролана Гусева в московском клубе и спрогнозировал победу «Зенита» в очном матче, сообщает Metaratings.ru .

Он заявил, что Ролан Гусев проделал в «Динамо» «классную работу». По его словам, Юрий Жирков также внес позитив в атмосферу команды.

«Гусев в „Динамо“ проделал классную работу. Юрий Валентинович Жирков тоже привнес позитив в команду. Может, „Динамо“ читать стало больше еще из-за Жиркова. Молодцы, ребята круто работают в паре. У них предстоит непростой матч с „Зенитом“. Не хочу, чтобы была ничья. „Зениту“ нужнее, так что прогнозирую их победу», — сказал Погребняк.

После 21 тура Российской премьер-лиги «Динамо» занимает седьмое место с 30 очками. Матч 22-го тура против «Зенита» пройдет 22 марта в Москве и начнется в 16:00.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.