Подольские «Витязи» 2009 и 2013 года рождения взяли бронзы на первенстве ЦФО

Подольские «Витязи» 2009 и 2013 года рождения вернулись с первенства ЦФО с бронзовыми медалями. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

«Поздравляю команды! В Ярославле ребята встретились с сильными и достойными соперниками», — отметил глава округа.

Старшие хоккеисты начали уверенно: победа 5:2 над «Локомотивом-2004» задала тон турниру. Потом были непростые матчи — не удержали преимущество в игре с «Атлантом» и не смогли забить ярославцам. Но именно эти испытания закалили характер команды: в решающих играх «Витязи» собрали силы и заслуженно поднялись на пьедестал.

Команда игроков 2013 года рождения также стартовала ярко: разгром 9:0 сверстников из Рязани. После поражения от «Локомотива» ребята сделали правильные выводы и в матче за третье место уверенно победили «Красную Машину юниор» — 6:1.

«Горжусь вами! Держите высокий уровень — впереди летние сборы и новый сезон. Подольск давно славится своей хоккейной школой, и вы снова доказали: здесь воспитывают не только спортсменов, но и характер. Огромная благодарность наставникам, родителям и всем сотрудникам спортивных школ округа за поддержку и труд!» — добавил Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.