Подольские хоккеисты «Витязь U18» завоевали бронзовые медали

Спортсмены заняли 2-е место в группе «Б» в регулярной части столичного чемпионата, одержав 10 побед в 13 матчах. В плей-офф подольчане также показали стальной характер. Настоящая битва развернулась за третье место. На первой встрече «витязи» обыграли «Спартак» со счетом 5:4. Решающий поединок состоялся с соперниками в «Сокольниках» и вновь завершился победой наших в овертайме — 4:3. Победный бросок сделал Игорь Кочелаевский.

«Ребята, вы — настоящая гордость Подольска! Ваш труд и командный дух принесли замечательный результат. Так держать! Благодарю тренерский штаб — Егора Чистова, Антона Каракезова и Илью Солодова — за подготовку команды и невероятную работу со спортсменами», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.