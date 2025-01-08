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Подольские футболисты провели мастер-класс для детей Курской и Донецкой областей

В Подольске спортивная команда «Витязь-2010» провела мастер-класс по футболу для детей из Курской и Донецкой области в пункте временного размещения (ПВР) на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подолськ.

Дебютанты юношеской футбольной лиги «Центр-3» провели незабываемый день для детей в ПВР. Устроили эстафеты и мастер-класс по футболу, во время которых юные участники смогли продемонстрировать свою ловкость и скорость и получить ценные советы от опытных игроков. Все желающие могли играть, надев новогодние колпаки.

Дети активно участвовали в различных играх, поднимали командный дух и приобретали спортивные навыки. Мастера футбольного дела делились секретами техники игры в футбол, что вдохновляло участников на новые достижения.

В завершение мероприятия все получили сладкие подарки и сувениры и сделали общее фото.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.