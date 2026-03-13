Подольск примет региональный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

14 марта на базе ФСК «Заречье» встретятся сильнейшие команды предприятий и организаций Московской области. Участники поборются за звание самого спортивного и сплоченного коллектива Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Программа фестиваля включает пять ключевых дисциплин:

Наклон вперед на гимнастической скамье;

Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа);

Качание пресса (подъем туловища из положения лежа);

Подтягивания на высокой перекладине или рывок гири;

Стрельба из электронного оружия.

Тайминг мероприятия:

10:00 — начало регистрации;

12:00 — торжественное открытие.

Мероприятие пройдет 14 марта в 10:00 по адресу: г.о Подольск, мкр. Климовск, Спортивный проезд, 4.к3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.