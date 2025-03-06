Подмосковный женский хоккейный клуб «Торнадо» вышел в плей-офф ЖХЛ

Подмосковный ЖХК «Торнадо» вышел в плей-офф женской хоккейной лиги. В четвертьфинале хоккеистки из Московской области сыграют с ЖХК «Бирюса», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Первые две игры дмитровчанки проведут на выезде в Красноярске. Встречи состоятся 9 марта в 9:00 и 10 марта в 15:00, затем серия переедет в Дмитров. Матч на домашней площадке для подмосковного клуба пройдет 13 марта. Начало игры в 17:00. Раунд плей-офф продлится до 3 побед. Если победитель не будет определен, то пройдут дополнительные игры — 14 марта в Дмитрове и, если потребуется, 17 марта в Красноярске.

В полуфинал Женской хоккейной лиги уже вышли «Агидель» из Уфы и «Динамо-Нева» из Санкт-Петербурга, которые заняли первое и второе место в турнирной таблице.

По итогам регулярного чемпионата ЖХК «Торнадо» занял пятое место. В активе клуба из Подмосковья в 42 матчах 26 побед (2 по буллитам) и 16 поражений (3 по буллитам).

Женская хоккейная лига проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.