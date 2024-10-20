Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» обыграл московское «Динамо»

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​Волейболистки из подмосковной команды «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0 одержали победу над соперницами из «Динамо» (Москва) в шестом туре чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

​«Уверенная победа нашего волейбольного клуба „Заречье-Одинцово“ в матче с московским „Динамо“. Поздравляю! Так держать!» — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​Подмосковные спортсменки завершили первый период с солидным перевесом в счете — 25:14. Во втором периоде они также сумели взять верх над столичными волейболистками — 27:25. И заключительная треть матча закончилась со счётом 25:23 в пользу «Заречье-Одинцово».

​«Поздравляю волейболисток Заречья, тренерский состав клуба и болельщиков с исторической, разгромной победой над московским „Динамо“! 0:3 по итогам встречи с одним из сильнейших волейбольных клубов России, чемпионками сезона 2022/23! Мы искренне ждали такой концентрации, ждали этой победы. Умницы! Так держать!» — отметил депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов.

Наставник подмосковной команды Константин Ушаков ранее тренировал московское «Динамо». В «Заречье» он перешел в текущем сезоне.

​Встреча проходила в Москве на домашней арене «Динамо». В следующем седьмом туре чемпионата России по волейболу подмосковные спортсменки на домашней арене сыграют с ВК «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

​Чемпионат России по волейболу среди женских команд проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.