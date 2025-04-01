Подмосковный центр по адаптивным видам спорта стал призером Всероссийского конкурса

«Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта» Московской области завоевал второе место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представители региона удостоились второго места в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации». «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта» ведет в Московской области работу по адаптации людей, получивших физические травмы, в том числе и участников СВО.

Ведомством организованы мастер-классы, которые для бойцов проводили спортсмены-паралимпийцы Московской области. Одним из важных достижений является создание совместно с региональным филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» спортивной сборной с участием ветеранов СВО, которая представляет Подмосковье и занимает призовые места на «Кубке Защитников Отечества» по летним и зимним видам спорта.

Награды победителям и призерам вручала зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня мы чествуем организации, имеющие самые высокие результаты в реализации корпоративных программ, направленных на решение задач в социальной сфере. Хочу поблагодарить всех собравшихся за тот вклад, который вы вносите в развитие и поддержку своих сотрудников. Опираясь на таких работников, мы точно можем сказать, что и технологическое развитие, и технологическое лидерство нам по плечу, потому что за нашими спинами такие крепкие коллективы», — сказала Татьяна Голикова.

В 2024 году конкурс проводился по 17 номинациям. На региональный этап поступило более 2 000 заявок, на федеральный — свыше 500. Призерами конкурса стала 61 организация из 65 регионов России.

Цель всероссийского конкурса — это привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.

Торжественная церемония награждения призеров и победителей прошла 28 марта в Доме Правительства Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.