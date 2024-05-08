Подмосковный тренер по самбо Владимир Кочетков празднует юбилей

Он несколько десятков лет тренировал и воспитывал спортсменов, патриотов, которые с честью и достоинством представляли Московскую область на всероссийских и международных турнирах по АРБ и самбо. Многие из них сейчас служат в Вооруженных Силах РФ, в том числе и в горячих точках.

Кочетков родился 17 мая 1954 года. Образование получил среднетехническое, в 1989 году окончил Ступинский авиационно-металлургический техникум им. Туманова по специальности техник-электромеханик. С 1970 по 1972 года Кочетков работал в в/ч 56135 старшим электромехаником связи.

С 1967 года он тренировался в секции классической борьбы под руководством Сапожникова А.Д. (Ступино). С 1971 года по 1972 год тренировал секцию борьбы в МК-20 поселка Михнево.

С ноября 1972 года по ноябрь 1974 года проходил срочную службу в Советской армии, за время службы выступал на различных соревнованиях по вольной борьбе.

В 1974–1979 годах работал на Московском машиностроительном заводе «Знамя Революции» оператором ЧПУ слесарем химобработчиком, в 1979–1986 гг. — в СУ-2 Стройтреста «МОСПО» слесарем-электриком, механиком строительных машин и механизмов, в 1986–2013 гг. — на Михневском РЭС Ступинского треста газхозяйства, мастером ПГП, старшим мастером РЭГ, мастером АДС.

В 1976 году Кочетков создал секцию «Боевое самбо» в спорткомплексе машиностроительного завода, тренировал Комсомольский оперативный отряд дружинников. С 2013 года по 2015 год был инструктором по работе с детьми с/к «Атлант» (Домодедово).

С 1 сентября 2015 года его приняли на должность тренера преподавателя ДЮСШ «Малино». С 18 февраля 2016 года реорганизовал ДЮСШ «Малино» в спортприсоединение к МБУДО ДЮСШ «Прогресс-Стена». С 1 сентября 2017 года работал на должности педагога допобразования Татариновской СОШ, а в 2022 году был уволен из-за сокращения штата.

С 2005 года был тренером- преподавателем АРБ ДЮСШ «Малино» по совместительству. В 2006–2012 годах — старшим тренером сборной Подмосковья по АРБ по юношам.

За свою тренерскую деятельность при Татариновской школе Кочетков воспитал много победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских первенств, чемпионатов и т. д. Неоднократно он признавался лучшим тренером Московской области.

В 2001 году специалиста наградили медалью «Трудовая слава России» II степени, в 2007 году — почетным знаком «70 лет Мособлспорткомитету», в 2010 году — медалью «За заслугу перед Ветеранской организацией „Боевое братство“. Также он удостоен почетного звания „Заслуженный наставник боевых искусств“. награжден медалью „Спортивная доблесть“ III степени, медалью „За развитие Армейского рукопашного боя“.