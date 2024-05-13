Подмосковный тяжелоатлет установил рекорд мира и РФ по сценическому экстриму

Люберецкий рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян на площадке ВДНХ «Спортивная Россия» на выставке «Россия» установил парный рекорд России и мира по сценическому экстриму, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Русский Халк» в паре со спортсменом из Сибири Юрием Колмаковым за 12 минут 47 секунд разрушили суммарно 79 предметов: грелки, колоды карт, стальные стержни, походные миски и сковородки. Этот результат позволил зафиксировать новый рекорд России и мира по сценическому экстриму.

«Поздравляю всех наших соотечественников с великим праздником — Днем Победы. Мы помним подвиг прадедов и дедов, а наш новый рекорд — дань памяти тем, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головой. Благодарю всех за поддержку и помощь в подготовке к рекорду», — прокомментировал достижение Сергей Агаджанян.

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Богатыри на международной выставке-форуме «Россия», а новое достижение атлеты посвятили 79-летию со Дня Победы над фашизмом.

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