Подмосковный студент стал победителем первых международных игр Айкидо

С 30 мая по 2 июня в Москве прошли первые международные игры по спортивному Айкидо. Мероприятие состоялось в академии спорта «Динамо» и было приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В играх приняли участие спортсмены из 21 страны, которые соревновались в пяти межстилевых дисциплинах айкидо. Среди делегаций были представители России, Японии, Филиппин, стран СНГ, Азии, Африки и Европы. Россию представляли 25 региональных сборных команд.

«В соревнованиях участвовал студент 3 курса колледжа «Подмосковье» городского округа Солнечногорск Илья Головин, обучающийся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Он занял первое место в дисциплине «комплекс-техника» в возрастной категории 19+», — рассказали в ведомстве.

Целями игр стали создание условий для проведения официальных международных соревнований по айкидо, выявление сильнейших спортсменов, повышение квалификации судей до международного уровня, а также объединение организаций, занимающихся развитием айкидо в России и за рубежом.

В рамках программы для участников также организовали мастер-классы от ведущих инструкторов айкидо, обладателей 7 дана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.