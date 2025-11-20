сегодня в 16:15

Подмосковный спортсмен завоевал золото на летних Сурдлимпийских играх в Токио

Велогонщик Дмитрий Розанов завоевал вторую золотую медаль на XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио. Награда стала третьей в копилке представителей Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Одинцовский спортсмен Дмитрий Розанов стал лучшим в дисциплине «индивидуальная гонка на время». Завоевав еще одну золотую медаль, он стал четырехкратным чемпионом Сурдлимпиады. Напомним, ранее Дмитрий Розанов стал победителем в дисциплине «критериум».

Таким образом, на сегодняшний день в копилке представителей Московской области три медали — все золотые. В легкой атлетике награду высшей пробы Сурдлимпийских игр команде принесла Виктория Аксенова.

Также в составе национальной команды в турнире в Токио участвуют пловец Марк Трошин (г.о. Серпухов) и Асильбек Суйналиев (г.о. Чехов), который будет выступать в дисциплине «настольный теннис». Российскую Федерацию на соревнованиях представляют 36 атлетов.

XXV летние Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября в Токио (Япония). В турнире принимают участие 2 427 спортсмена из 78 стран.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.