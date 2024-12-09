Подмосковный спортсмен завоевал 2 медали на соревнованиях по лыжному двоеборью

Подмосковный атлет Владимир Малов завоевал две серебряные медали на международных соревнованиях по лыжному двоеборью кубок «Металлинвест» среди мужчин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель Подмосковья занял вторую ступень пьедестала в олимпийской дисциплине лыжного двоеборья, включающую в себя прыжки с трамплина К-120 и лыжную гонку преследования по системе «Гундерсен» на 10 км. Первым стал спортсмен из Свердловской области, третье место занял представитель Санкт-Петербурга.

По итогу общего зачета соревнований Владимир Малов также стал вторым. На первой и третьей позициях расположились хозяева турнира — спортсмены из Свердловской области.

Международные соревнования по лыжному двоеборью Кубок «Металлинвест» среди мужчин проходит с 6 по 8 декабря 2024 года в г. Нижнем Тагиле (Свердловская область). Участниками турнира стали более 120 сильнейших летающих лыжников и двоеборцев из 16 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.