сегодня в 15:38

Подмосковный спортсмен взял серебро по итогам II этапа соревнований по пятиборью

Спортсмен из Московской области Егор Громадский завоевал серебро на II этапе Международных соревнований по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный пятиборец занял вторую ступень пьедестала, набрав в суммарном зачете всех состязаний 1 519,3 балла. Для победы ему не хватило всего 6,9 балла. Победителем турнира стал Владислав Нестеров из Белоруссии (1 526,2 балла) и замкнул тройку призеров самарский спортсмен Александр Лифанов (1 513,4 балла).

Финал «А» соревнований московского этапа Кубка Леднева сохранял интригу до конца состязаний. Самарский спортсмен возглавлял турнирную таблицу, но на старте лазер-рана от Егора Громадского его отделяла всего одна секунда. Ближе к середине дистанции спортсмены со значительным отрывом вышли вперед. В итоге пятиборец из Белоруссии Владислав Нестеров одержал победу, Егор Громадский финишировал вторым, а Александр Лифанов третьим.

Егор Громадский является воспитанником подмосковного центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Его тренирует мастер спорта международного класса Сергей Шуин. На I этапе международных соревнований по современному пятиборью представитель региона завоевал золотую медаль.

II этап международных соревнований по современному пятиборью среди мужчин и женщин «Кубок имени Павла Леднева» прошел с 14 по 18 мая в городе Москва.

В турнире приняли участие представители России, Белоруссии и Казахстана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.