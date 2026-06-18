Подмосковный спортсмен выиграл две медали ЧР по ориентированию

Спортсмен из Подмосковья Павел Новиков завоевал серебро и бронзу на чемпионате России по спортивному ориентированию спорта глухих, который прошел с 12 по 18 июня в Новоабзаково Республики Башкортостан. В турнире участвовали более 50 атлетов со всей страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Павел Новиков, представляющий областной центр спортивной подготовки по паралимпийским видам спорта из Химок, стал серебряным призером в дисциплине кросс-лонг. Бронзовую медаль он завоевал в кросс-классике.

В программе чемпионата были четыре дисциплины: кросс-классика, кросс-лонг, общий старт и командные соревнования. Участники преодолевали сложную местность с пересеченным рельефом и густым лесом, что потребовало высокой выносливости и точной навигации.

Чемпионат России по спортивному ориентированию спорта глухих считается одним из ключевых стартов для сурдлимпийцев. По его итогам формируют состав национальной сборной для подготовки к международным соревнованиям. Турнир прошел в рамках реализации федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.