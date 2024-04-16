Подмосковный спортсмен стал чемпионом РФ по плаванию на дистанции 400 м

Подмосковный пловец Александр Степанов завоевал титул национального чемпиона. Он завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем среди мужчин в рамках чемпионата России по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В составе сборной команды Московской области в соревнованиях принимают участие 26 спортсменов. Среди пловцов в рамках национального чемпионата разыгрывается 41 комплект наград. Турнир проходит в олимпийском 50-метровом бассейне. Он является отборочным на игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. В первый день были разыграны четыре комплекта наград.

На сегодняшний день в копилке сборной Подмосковья уже три золотые медали чемпионата России.

Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля 2024 года в Казани (Республика Татарстан). В соревнованиях участвуют более 690 сильнейших пловцов из более чем 70 регионов России.

Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.