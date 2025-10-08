Подмосковный спортсмен стал бронзовым призером международного турнира по кендо

Спортсмен из Егорьевска Никита Покушев стал бронзовым призером открытого турнира по кендо Serbia Kendo Open-2025, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Московской области.

Подмосковный спортсмен занял третье место в соревнованиях среди юниоров, а также получил специальный приз «За проявленный боевой дух». Кендо Никита Покушев занимается уже 11 лет. В 2024 году егорьевский спортсмен завоевал титул чемпиона России.

«Меня сильно привлек этот вид спорта, раньше я не видел ничего похожего. Кендо — это захватывающее зрелище боев, это постоянная сосредоточенность, специальные тренировки для укрепления мышц и характера. Я уже выступал во многих городах и собираюсь и дальше заниматься этим видом спорта», — поделился Никита Покушев.

Выступление в Сербии стало для Никиты Покушева международным дебютом. По итогам Serbia Kendo Open-2025 мужская сборная России заняла первое место в командном чемпионате турнира.

За награды международных соревнований боролись спортсмены из 15 стран, включая Сербию, Болгарию, Латвию, Грецию, Венгрию, Македонию, Австрию, Францию, Чехию, Армению и Россию. Serbia Kendo Open-2025 прошел 4 и 5 октября в Белграде (Сербия).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.