Подмосковный спортсмен стал бронзовым призером чемпионата РФ по настольному теннису

Спортсмен из Московской области Лев Волин завоевал бронзовую медаль чемпионата России по настольному теннису в парном разряде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представитель региона завоевал «бронзу» чемпионата России в парном разряде в тандеме со спортсменом из Свердловской области. Победителем в этой дисциплине стал дуэт из Москвы, а серебряными призерами пара спортсменов из Санкт-Петербурга и Москвы.

Ранее подмосковный коллектив, в составе которого выступили Артур Абусев, Лев Волин, Алексей Жуков, Григорий Власов и Матвей Рязанцев, завоевал бронзовую медаль чемпионата России в мужском командном первенстве. Таким образом, команда Московской области финишировала на турнире с двумя бронзовыми наградами.

За медали турнира боролись ведущие спортсмены стран БРИКС. В командных соревнованиях приняли участие 32 коллектива, а в личных первенствах выступили 128 спортсменов.

Чемпионат России по настольному теннису проходил с 17 по 24 марта 2025 года в Казани (Республика Татарстан). Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.