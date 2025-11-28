Подмосковный спортсмен и спортшкола стали победителями национальной спортпремии

Подмосковная СШОР по легкой атлетике и параатлет Денис Гнездилов стали победителями в номинациях Национальной спортивной премии-2025, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

СШОР по легкой атлетике победила в номинации «Надежда России — лучшая спортивная школа». Основными критериями по определению лауреата конкурса являлись результаты выступлений спортсменов школы на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по олимпийским видам спорта, а также соблюдение антидопингового законодательства.

В настоящее время в школе обучаются 607 человек. В штате работают 45 тренеров, из них трое имеют звание «Заслуженный тренер России», 39 — высшую квалификационную категорию. За время существования СШОР здесь подготовили 9 участников Олимпийских игр, 52 участника и призера чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, свыше тысячи призеров и чемпионов СССР, РСФСР, России, 54 мастера спорта международного класса и 151 мастера спорта России.

За сезон 2024–2025 гг. на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях спортсмены подмосковной школы завоевали 150 золотых, 119 серебряных, 93 бронзовых медали. На всероссийских соревнованиях среди СШОР и УОР в 2025 году школа заняла 2 место.

Кроме того, в 2025 году школа выступила организатором двух крупных легкоатлетических турниров: Всероссийских соревнований «Гран-При Московской области», которые, по версии Всероссийской федерации легкой атлетики, являются лучшими соревнованиями среди спортсменов до 16-18 лет, и межрегиональных соревнований «Кубок Московской области».

«Мы уже не первый раз участвуем в этом конкурсе, уже были лауреатами, ну и наконец-то победили. Хочу сказать, что это не только наша победа — это победа всего нашего подмосковного спорта», — отметил директор СШОР Игорь Арабаджев.

В номинации «Преодоление: лучший спортсмен» победителем стал атлет регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Денис Гнезилов.

«Это моя первая номинация — и сразу победа. Буду двигаться дальше, развиваться, показывать результаты, чтобы чаще были такие большие мероприятия, большие звезды в спорте, министры — очень хорошо быть в этой компании», — поделился эмоциями после награждения Денис Гнездилов.

В этом году подмосковный параспортсмен установил мировой рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в толкании ядра в классе F40. Денису Гнездилову 38 лет, он является чемпионом Паралимпийских игр 2020 года в Токио, а также трехкратным чемпионом мира.

В рамках нацпремии также состоялась церемония вручения ведомственных наград Министерства спорта России. Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награжден министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Награду вручили министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев.

Всероссийский конкурс в области физической культуры и спорта проводится Минспортом России ежегодно. Лауреатов Национальной премии определяют в 18 номинациях. Премия учреждена правительством РФ в 2010 году. Она направлена на стимулирование профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в сфере спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.