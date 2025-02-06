Подмосковный сноубордист выиграл серебро на этапе Кубка России

Подмосковный спортсмен Арсений Томин продолжает удерживать позиции на пьедестале этапов Кубка России по сноуборду. В рамках V этапа соревнований он завоевал серебряную медаль, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» Арсений Томин в тандеме со спортсменкой Александрой Паршиной из Магаданской области завоевал серебро. На первом месте дуэт представителя Красноярского края и спортсменки из Кемеровской области. Бронзовым призером стала смешанная пара из Ленинградской области.

Накануне в рамках V этапа Кубка России представитель региона замкнул тройку лидеров в дисциплине «сноуборд-кросс». Также Арсений Томин завоевал серебряные медали IV этапа Кубка России в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс в смешанной паре». В рамках III этапа Кубка России подмосковный спортсмен завоевал «золото» в этих же дисциплинах.

IV и V этапы Кубка России по сноуборд-кроссу проходят в Миассе с 31 января по 6 февраля 2025 года. Следующий этап также состоится в Челябинской области, а финал соревнований пройдет в конце апреле в г. Лабытнанги.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.