сегодня в 19:20

Подмосковный пловец завоевал золото на международных соревнованиях в Минске

Подмосковный пловец Роман Акимов завоевал награду высшей пробы на международных соревнования по плаванию «Кубок сильнейших спортсменов» в Минске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель региона Роман Акимов (Мытищи) стал лучшим в мужском старте на дистанции 200 м вольным стилем. Серебряную медаль также завоевал спортсмен из России, а третье место занял пловец из Казахстана.

В соревнованиях в бассейне 25 м в составе сборной России выступали 40 сильнейших пловцов страны.

Международные соревнования по плаванию «Кубок сильнейших спортсменов» проходили с 20 по 23 ноября в Минске (Белоруссия). В турнире приняли участие более 500 атлетов из 11 стран: России, Белоруссии, Венгрии, ЮАР, Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.