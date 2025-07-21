Подмосковный пловец стал чемпионом всемирной Универсиады

​Представитель Подмосковья Александр Степанов выиграл заплыв на дистанции 1 500 метров вольным стилем на всемирной летней Универсиаде в Германии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данная дистанция покорилась многократному чемпиону России Александру Степанову за 14 минут 55,98 секунды. Второе время заплыва показал итальянский спортсмен Иван Джиованнони — 14 минут и 56,10 секунды. Третьим приплыл к финишу еще один представитель Италии Давиде Марчелло. Его результат составил 15 минут и 6,95 секунды.

​Таким образом, российские спортсмены на Универсиаде-2025 положили в копилку своей сборной пять медалей: три золота, а также по одной серебряной и бронзовой награде. Второе золото для команды завоевал шпажист из Московской области Дмитрий Швелидзе на соревнованиях по фехтованию.

​Александр Степанов представляет региональный центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

​Всемирная летняя Универсиада в Рейнско-Рурском регионе проходит с 16 по 27 июля. Представители нашей страны не выступали на Универсиаде с 2019 года. Тогда летние игры проводились в итальянском Неаполе. В 2025 году россияне допущены до участия в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Международная федерация студенческого спорта смогла получить разрешение на участие россиян лишь в 9 из 19 видах спорта. В состав делегации вошли 48 человек.

Планировалось, что в Германию поедет более 100 спортсменов, но не всем были одобрены шенгенские визы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

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