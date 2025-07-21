Подмосковный пловец стал чемпионом всемирной Универсиады
Фото - © Центр физической подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
Представитель Подмосковья Александр Степанов выиграл заплыв на дистанции 1 500 метров вольным стилем на всемирной летней Универсиаде в Германии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Данная дистанция покорилась многократному чемпиону России Александру Степанову за 14 минут 55,98 секунды. Второе время заплыва показал итальянский спортсмен Иван Джиованнони — 14 минут и 56,10 секунды. Третьим приплыл к финишу еще один представитель Италии Давиде Марчелло. Его результат составил 15 минут и 6,95 секунды.
Таким образом, российские спортсмены на Универсиаде-2025 положили в копилку своей сборной пять медалей: три золота, а также по одной серебряной и бронзовой награде. Второе золото для команды завоевал шпажист из Московской области Дмитрий Швелидзе на соревнованиях по фехтованию.
Александр Степанов представляет региональный центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.
Всемирная летняя Универсиада в Рейнско-Рурском регионе проходит с 16 по 27 июля. Представители нашей страны не выступали на Универсиаде с 2019 года. Тогда летние игры проводились в итальянском Неаполе. В 2025 году россияне допущены до участия в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Международная федерация студенческого спорта смогла получить разрешение на участие россиян лишь в 9 из 19 видах спорта. В состав делегации вошли 48 человек.
Планировалось, что в Германию поедет более 100 спортсменов, но не всем были одобрены шенгенские визы.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.
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