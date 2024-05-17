Подмосковный хоккеист Гераськин привез Кубок Гагарина в свой родной город Клин

В городском округе Клин состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к достижениям подмосковного хоккеиста Игоря Гераськина, который в составе ХК «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — главного трофея КХЛ. 16 мая клинчанин привез его в родной город, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кубок был выставлен в клинском Ледовом дворце имени Валерия Харламова, где также состоялась встреча жителей Московской области с титулованным земляком Игорем Гераськиным.

Обладателем престижного трофея клинчанин стал по итогам сезона КХЛ 2023/2024. В финале, который прошел в апреле 2024 года, магнитогорский клуб «Металлург» обыграл «Локомотив» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

«Я всегда знал, что, если выиграю Кубок Гагарина, то повезу его в родной Клин. Осталось только даты согласовать, составить списки. Пока это все вилами по воде, но наверняка выставим его в Ледовом дворце имени Валерия Харламова», — признался после победы в интервью «Матч ТВ» Игорь Гераськин.

В рамках презентации Кубка Гагарина Гераськин пообщался с земляками, сфотографировался и раздал автографы всем желающим.

По итогам 65 матчей 25-летний форвард «Металлурга» Игорь Гераськин набрал 31 очко. В плей‑офф на его счету 23 игры и 10 (4+6) результативных баллов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.