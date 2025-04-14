Подмосковный экстремал попробует установить новый рекорд по силовому экстриму
Фото - © Сергей Агаджанян
Многократный рекордсмен мира по силовым номерам, люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» попробует установить новый силовой рекорд мира и рекорд мира по сценическому экстриму, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
26 апреля на смотровой площадке Воробьевых гор в рамках Московского мотофестиваля и открытия мотосезона Сергей Агаджанян попробует за 15 минут разрушить не менее 10 стальных стержней, не менее 10 сковородок и надуть до разрыва не менее 10 грелок. Фиксировать рекорд мира по сценическому экстриму будет Международный союз стронгмена.
Рекорд мира по сценическому экстриму будет посвящен 80-й годовщине Великой Победы.
Такого «набора» аксессуаров сценического экстрима еще не было в списке рекордных выступлений «Русского Халка». В этот раз команда выбрала абсолютно разные по специфике разрушения предметы, которые являются одними из самых сложных и зрелищных в сценическом экстриме.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.