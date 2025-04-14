Подмосковный борец-классик завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

Представитель Подмосковья Садык Лалаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Братиславе. Призер чемпионата мира выступал в весовой категории до 60 килограммов, сообщает пресс-служба ​министерства физической культуры и спорта Московской области.

На пути к пьедесталу европейского чемпионата он одержал победу над израильтянином Мелкаму Фетене.

Затем на стадии ¼ финала россиянин нанес поражение Екрему Озтурку из Турции. В полуфинале Садык Лалаев уступил борцу из сборной Сербии Георгию Тибилову. В утешительной схватке за третье место спортсмен Московской области одолел поляка Оливера Скржипчака.

Сборная России на чемпионате Европы по спортивной борьбе завоевала десять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Соревнования проходили в трех дисциплинах: вольная борьба, женская борьба и греко-римская борьба. Турнир состоялся в столице Словакии городе Братислава с 7 по 13 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.