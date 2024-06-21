Подмосковный автогонщик одержал победу в Кубке России

сегодня в 18:54

Автогонщик Алексей Несов из городского округа Королев стал победителем первого заезда на третьем этапе Кубка России по кольцевым гонкам в зачете GT4. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Также в этом зачете соревнуются еще два представителя Подмосковья Андрей Солуковцев и Светлана Горбунова. В зачете «Супер-продакшн» за золотые медали борется Иван Овсиенко, а в зачете «Спортпрототип CN» — Сергей Иевлев, Кирилл Киракозов, Алексей Хаиров, Сергей Валуйский.

В чемпионате России в зачете «Туринг-лайт»примет участие ещё один подмосковный спортсмен Андрей Масленников.

Впервые в истории автодрома «KazanRing Canyon» совместно с четвертым этапом чемпионата страны по кольцевым гонкам пройдет Кубок России по гонкам на выносливость.

Всего в соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов, из них 9 из Московской области.

Прямые трансляции гонок доступны на канале Матч ТВ.

Этап Кубка России по кольцевым гонкам проходит с 21 по 23 июня в Казани на автодроме «Kazan RingCany». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.