Никас Сафронов: искусственный интеллект не заменит творца

Художник Никас Сафронов заявил, что даже большие вложения в продвижение не гарантируют успеха. Для признания нужны постоянная работа, выставки и поиск нового, сообщает «Вечерняя Москва» .

Сафронов считает, что стремление к быстрому результату толкает творческих людей к хайпу и шоку. При этом очереди на выставки Шишкина, Серова и Репина, по его мнению, показывают интерес публики к настоящему искусству.

Искусственный интеллект художник допускает лишь как источник подсказок: он убежден, что технология не обладает чувствами и не заменит автора. Сам Сафронов выплачивает именные стипендии способным студентам, которые хотят освоить классическую живопись.

Художник также учит студентов соблюдать сроки и обязательства перед заказчиками независимо от цены картины. Он работает по ночам, когда никто не мешает, пишет портреты, пейзажи и виды Москвы с крыши дома недалеко от Кремля.

«Желание их создавать, чтобы они потом радовали. Еще — встречи с личностями, которые меня восхищают. Я пишу портреты и получаю от этого большое удовольствие. И еще вдохновляют животные. Когда приезжаю к сестре в Ульяновск, рисую ее кошек, иногда надеваю на них костюмы и так даю им новую жизнь через искусство», — рассказал Сафронов об источниках вдохновения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.