Дикое жжение: самарчанка получила ожог всего лица из-за тканевой маски

Жительница Самары Екатерина заказала популярную тканевую маску с маркетплейса и получила сильнейший ожог лица после ее использования.

По словам девушки, ранее она неоднократно пользовалась данными масками, все было хорошо. Но в этот раз что-то пошло не так. Девушка продержала маску 7 минут, после чего начала чувствовать легкое жжение.

Она не придала этому значения, но через пару минут жжение усилилось. Тогда Екатерина побежала снимать маску, после чего увидела, что все ее лицо покраснело, кожа опухла, появился сильный зуд. Оказалось, что самарчанка получила химический ожог.

«Везде, где соприкасалась маска с кожей, у меня все обожжено», — отметила Екатерина.

Девушка сразу умылась водой с мылом и нанесла на лицо мазь от ожогов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.