Нижегородка получила условный срок за посредничество во взяточничестве

Суд приговорил жительницу Нижегородской области к четырем годам лишения свободы условно за посредничество при передаче взятки. Ее задержали при передаче 5,8 млн рублей, сообщает ИА «Время Н» .

По данным регионального управления Следственного комитета, женщина действовала вместе с бывшим специалистом электронной торговой площадки и индивидуальным предпринимателем. Они выступили посредниками при передаче денег от директора коммерческой организации первому заместителю директора Центра размещения заказа Нижегородской области.

Деньги предназначались за посреднические услуги и согласование требований к участникам закупок под критерии организации. Такие условия ограничивали предложения других компаний.

«Бывший специалист электронной торговой площадки осуждена в июле текущего года и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в однократном размере взятки», — рассказали в Следственном комитете.

Суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Центра размещения заказа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.