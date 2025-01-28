Подмосковный автодром «Алискино Мотоспорт Арена» принял Кубок АМА «Снежная битва»

​В Можайском городском округе на новом автодроме «Алискино Мотоспорт Арена» состоялся первый этап Кубка АМА «Снежная битва» в миксе ралли-рейдов и кросса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел в нестандартном экспериментальном формате, который объединил ралли-рейдовые спецучастки и автокросс. Несмотря на то, что неожиданно температура поднялась до +3 градусов, и время от времени шел дождь, гонка состоялась в полноценном виде. Однако погода повлияла на техническую составляющую автомобилей, из-за чего сразу несколько экипажей были вынуждены сняться по ходу соревнований.

Участники гонки сначала преодолели пролог и два ралли-рейдовых спецучастка по 40 км каждый, а затем на компактной зрелищной шестикилометровой трассе с крутыми трамплинами, специально подготовленными для кросс-кантри, состоялись сначала квалификационные заезды, а затем полуфиналы и финал.

«Мы ничего такого с машиной не делали, просто подготовили ее к гонке. Погода немного подкачала, подтаяло, но нас это не пугает. Конечно, всегда хочется показать максимум, но приходилось немного аккуратнее ехать и беречь машину», — отметила самая титулованная российская авто и мотогонщица, мастер спорта международного класса, двукратная обладательница Кубка мира, вице-чемпион ралли «Дакар» Анастасия Нифонтова.

​Зрелищное прохождение трассы и яркие прыжки спортивных багги вызывали восторг у многочисленных зрителей, приехавших в Подмосковье. В финальном заезде участвовало сразу 6 автомобилей, и заключительные пять кругов дистанции, которые спортсмены преодолевали уже вечером под лучами прожекторов, были невероятными по накалу страстей. Итоговые результаты гонки «Снежная битва» подсчитывались по сумме ралли-рейдовых и кроссовых этапов.

​Победу в итоговом зачете стартового этапа «Кубка АМА» удалось одержать экипажу действующего обладателя Кубка России по ралли-рейдам, последнего российский пилота «Формулы 1» Никиты Мазепина— 370 баллов. За ним с результатом 315 баллов расположился экипаж одного из лидеров прошлогоднего Кубка России по ралли-рейдам в зачете «N2» Андрея Бокши, а замкнул тройку лидеров десятикратный чемпион России по ралли-рейдам, заслуженный мастер спорта Борис Гадасин — 282,8 балла.

​«Мне все понравилось. Хотелось бы отметить, что сегодня очень важный день, потому что, мне кажется, в автоспорте сегодня началась новая глава — глава, которую положила «Алискино Мотоспорт Арена». С точки зрения внесения нового формата, с точки зрения зрелищности — это действительно уникальная гонка. Помимо этого, для участников какие соревнования — отличное развитие спортивных навыков, потому что для того, чтобы выиграть, нужно было не только проявить себя сегодня как хороший ралли-рейдовый гонщик, но и как отличный спортсмен в ралли-кроссе. И это очень круто! Изменение трассы из-за погодных условий в течение дня добавляло сложности, потому что с каждым кругом она становилась медленнее и не прощала ошибок. Но такая у нас, пилотов, работа!» — поделился эмоциями Никита Мазепин.

​Все участники получили памятные сувениры от партнеров и спонсоров, а победитель гонки запечатлел свое имя на эксклюзивном кубке весом 50 кг, специально созданном к данному мероприятию конструкторами автодрома из оригинальных деталей багги.

​«Все очень понравилось. Большая благодарность организаторам. Я получил огромное удовольствие и считаю, что подобное многоборье может быть очень перспективным направлением. У судей получилось достаточно корректно подсчитать очки. Формат для нас достаточно непривычный, и этим он замечательный. В Санкт-Петербурге основная проблема в классе Т1 в том, что нет трасс, на которых можно хорошо попрыгать и проверить баланс машины в полете, а здесь, в Подмосковье, аж 14 трамплинов на трассе! Мы получили новый хороший опыт. Я в полном восторге!» — прокомментировал Борис Гадасин.

​Первый этап Кубка АМА «Снежная битва» проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.