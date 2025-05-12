Подмосковные волейболистки завоевали серебро чемпионата РФ Молодежной лиги

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Женский волейбольный клуб из Московской области «Заречье-Одинцово-2» стал серебряным призером чемпионата России ГЕОТЕК Молодежной лиги сезона 2024/25, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В последней игре второго тура чемпионата России Молодежной лиги команда из Московской области обыграла казанский клуб «Динамо-АкБарс-УОР». Встреча с соперницами из Татарстана завершилась со счетом 3:1 в пользу представительниц Подмосковья.

Волейболистки команды «Заречье-Одинцово-2» удерживали лидерство на протяжении первых двух сетов, уступили в третьем и вновь доминировали в четвертом — 25:18/25:18/20:25/25:16. По итогам двух финальных туров лиги подмосковные спортсменки заняли второе место.

Чемпионами Молодежной лиги в сезоне 2024/2025 стали волейболистки команды «Динамо-РЦСП» из Краснодара, обыгравшие в последний день соревнований соперниц из белорусского клуба «Минчанка».

Последние игры второго финального тура ГЕОТЕК Молодежной лиги сезона 2024/25 проходили 10 и 11 мая в Челябинске.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.