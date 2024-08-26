Подмосковные волейболистки завоевали серебряные медали этапа чемпионата РФ

ВК «Заречье-Одинцово» стал серебряным призером X этапа чемпионата России по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный дуэт Анастасия Барсук и Дарья Павлова успешно прошли все этапы соревнований и уступили лишь в финале паре волейболисток из московского «Динамо» Светлане Холоминой и Надежде Макрогузовой.

«Наши девочки под чутким руководством Натальи Урядовой в очередной раз показали высокое мастерство, профессионализм и стремление к победе. Боролись до конца, умницы, но удача, к сожалению, оказалась не на нашей стороне. Не расстраиваемся, серебро», — отметил Сергей Колунов.

Х этап чемпионата России по пляжному волейболу проходил с 22 по 25 августа в Казани на базе Центра пляжных видов спорта «Динамо». Финал чемпионата пройдет с 5 по 8 сентября в Анапе.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.