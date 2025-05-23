Подмосковные ветераны завоевали золото на XI международной спартакиаде

Сборная ветеранов спорта Подмосковья завоевала первое место в командном зачете XI международной спартакиады в Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В рамках Спартакиады ветераны состязались в семи видах спорта, включая летнее многоборье «Здоровье», которое состояло из пяти спортивных упражнений. По итогам соревнований по всем дисциплинам команда Московской области заняла первое место общекомандного зачета.

Первое место в соревнованиях по шахматам среди мужчин занял Аркадий Вуль из городского округа Мытищи, а среди женщин отличилась Татьяна Богумил из городского округа Реутов — она заняла второе место. В турнире по шашкам победу отпраздновала Наталья Колесникова из городского округа Электросталь. В настольном теннисе не было равных представительнице городского округа Дубна Инне Тихомировой. Ее земляк Александр Калошин занял второе место. И в шаге от золотой награды расположился бильярдист из городского округа Красногорск Александр Демакин.

​Соревнования среди ветеранов организаций физической культуры и спорта, посвященные Дню независимости Республики Белоруссия, проходили с 20 по 22 мая в городе Новополоцк Витебской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.