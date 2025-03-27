Подмосковные теннисистки вышли в полуфинал международного турнира

Представительницы Подмосковья Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Россиянки в четвертьфинале одержали победу над дуэтом Екатерина Александрова (Россия)/Питон Стирнс (США). Встреча завершилась со счетом 2:1 (5:7, 6:3, 1:0 (10:4). Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. За это время подмосковные спортсменки выполнили один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали два из шести брейк-пойнтов.

В следующем круге Андреева и Шнайдер сыграют с победителями матча Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.

Теннисистки из Московской области завершили свои выступления в одиночном разряде.

Открытый чемпионат Майами по теннису (ATP Masters 1000 и WTA 1000) проходит с 18 по 30 марта на стадионе «Хард Рок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.