Подмосковные спортсмены завоевали награды на Чемпионате России по плаванию

Руслан и Кристина Крутовы, тренеры «Академии плавания Андрея Арбузова» из Дедовска завоевали множество наград на Чемпионате России по плаванию «Мастерс» в Казани в конце марта. Они достойно представили Московскую область, соревнуясь с сильнейшими спортсменами страны, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Руслан Крутов показал блестящие результаты: золото, два серебра и три бронзы. А в составе комбинированной эстафеты 4×100 м он и вовсе установил новый рекорд Европы. Кроме того, Руслан подтвердил звание Мастера спорта России и выполнил нормативы МСМК по 3-м дисциплинам.

Кристина Крутова также добилась значительных успехов: одно золото и одно серебро. В составе эстафетных команд Кристина также установила рекорд Европы в эстафете 4×50 метров вольным стилем, и мировой рекорд в эстафете 4×100 м вольным стилем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.