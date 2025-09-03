сегодня в 19:30

Подмосковные спортсмены завоевали медали международного турнира по хоккею на траве

Спортсмены из Московской области стали победителями и призерами международного турнира по хоккею на траве «Кубок наций» в составе национальных сборных России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальном противостоянии турнира среди женских команд победителем стала «Сборная России», в составе которой выступали подмосковные спортсменки: Варвара Зимина, Кристина Куликова, Ксения Санина, Юлия Редькина, Алина Халимова.

«Сборная России-2» стала серебряным призером. В составе команды Московскую область представляли Кристина Быкова, Марина Воронова, Арина Дерябина, Александра Ерошина, Ульяна Коробова, Алена Ладышкина, Татьяна Лебедева, Ксения Советова и Дарья Уткина.

В основное время финальной игры победителя определить не удалось: встреча закончилась со счетом 1:1 и обладателя золотых медалей определили буллиты. Бронзовые награды завоевали спортсменки из Белорусси.

Лучшим игроком женского турнира признана подмосковная спортсменка Кристина Быкова, а Алина Халимова стала лучшим полузащитником.

В соревнованиях мужских команд «Кубка наций» золотыми призерами в составе «Сборной России» стали подмосковные спортсмены: Дмитрий Кураев, Сергей Лепешкин и Алексей Самылкин. Агапов Петр, Лев Разумовский, Константин Седых, Вадим Смолко и Дмитрий Фишин, которые выступали в составе «Сборной России-2», завоевали бронзу международного турнира. Серебро у Сборной Беларуси.

Отметим, что в международном турнире «Кубок наций» принимали участие четыре мужских и пять женских команд из России, Белорусси и Казахстана.

Международный турнир по хоккею на траве «Кубок наций» проходил в Казани с 25 по 30 августа 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.