Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали на Сурдлимпийских играх в Токио

Дмитрий Розанов из Одинцовского округа и Виктория Аксенова из Коломны выиграли золотые медали на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио. Розанов отличился в велоспорте, а Аксенова стала первой в беге на 400 метров с барьерами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дмитрий Розанов принес сборной России золотую медаль в групповой гонке по велоспорту. Вместе с Егором Гавриловым спортсмены ушли в отрыв от основной группы, а их главный соперник из Великобритании не смог выдержать темп и финишировал третьим. Для Розанова это уже третья победа на нынешних Сурдлимпийских играх — ранее он выиграл в дисциплинах «критериум» и «гонка с раздельным стартом».

Виктория Аксенова из Коломны стала лучшей в финальном забеге на 400 метров с барьерами. Это второе золото спортсменки на этих соревнованиях — ранее она также победила на дистанции 400 метров.

В общей сложности подмосковная команда завоевала пять золотых медалей и одно серебро. Серебряную награду ранее получил пловец Марк Трошин.

XXV летние Сурдлимпийские игры проходят в Токио с 15 по 26 ноября. В соревнованиях участвуют 2 427 спортсменов из 78 стран.

