Фотографы из Лобни представили работы на выставке в Петербурге

Фотографии Ирины Прохоровой и Светланы Коваль из Лобни вошли в экспозицию выставки «Детство», которая открылась 2 июня в Санкт-Петербурге ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы двух лобненских фотографов отобрали для участия в выставке детской фотографии «Детство». Экспозицию приурочили к Международному дню защиты детей.

На конкурс поступило более 2600 заявок со всей России, в итоговую экспозицию включили 274 работы. В представленных кадрах — первые открытия, радость игры, тепло семейных моментов и живое любопытство детей к окружающему миру.

«Каждая фотография — это отдельная история, наполненная нежностью, непосредственностью и настоящими чувствами», — отметили организаторы.

Проект реализует Russian Photo Expo — платформа Всероссийской фотопремии Russian Photo Awards, которая проводит масштабные выставочные проекты. Девиз инициативы — «Выходи в оффлайн!», он призывает авторов представлять свои работы не только в цифровом формате, но и в выставочных пространствах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.