Подмосковные спортсмены завоевали 5 медалей на первенстве мира по грэпплингу

Подмосковные спортсмены в составе сборной России завоевали пять серебряных медалей на первенстве мира по грэпплингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Две серебряные медали в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» команде принесла Дарья Хаметова (Жуковский). Она выступала в весовой категории до 52 кг среди юниорок до 21 года. В соревнованиях по грэпплингу подмосковная спортсменка провела поединки с соотечественницей и соперницей из Польши, одержав победу. Финальная встреча с представительницей США завершилась не в пользу Дарьи Хаметовой.

В дисциплине «грэпплинг-ги» (борьба в кимоно) спортсменка из Жуковского вновь прошла в финал, одолев соперниц из Венгрии, Польши и Киргизии. В финале вновь встретилась с американской спортсменкой и завоевала серебряную медаль.

Еще два «серебра» первенства мира завоевала Диана Соничева (Наро-Фоминский г. о.), которая вступала в возрастной группе U-15 в весовой категории до 80 кг. Спортсменка уверено выиграла три схватки у соперниц из Казахстана, Греции и Украины в дисциплине «грэпплинг», но в финале уступила представительнице США. В соревнованиях по «грэпплинг-ги» Диана Соничева вновь уверено прошла через соперниц из Казахстана и Украины. Финальная схватка с американской спортсменкой принесла ей еще одну серебряную медаль.

Евгений Парахин (Наро-Фоминский г. о.) в весе до 58 кг стал вторым в дисциплине «грэпплинг-ги» среди юниоров до 21 года в весовой категории до 58 кг. На пути к пьедесталу подмосковный спортсмен провел две победные схватки с соперниками из Испании и Франции. В финале Евгений Парахин уступил борцу из Казахстана.

Первенство мира по борьбе грэпплинг среди спортсменов до 15, 17 и 20 лет проходило в городе Лутраки (Греция) с 1 по 4 ноября. Борьбу за медали вели представители 17 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.