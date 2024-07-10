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Подмосковные спортсмены завоевали 4 медали на первенстве России по плаванию

Представители Московской области завоевали четыре медали первенства России по плаванию среди юниоров и юниорок. В копилке сборной региона «золото», два «серебра» и «бронза». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсменка Дарья Рогожинова, представляющая регион, стала лучшей на дистанции 200 м в дисциплине «баттерфляй» среди юниорок 16-18 лет.

Серебряными призерами стали Анатолий Гусенков на дистанции 200 м комплексным плаванием и Герман Зажирский на дистанции 200 м баттерфляем.

Бронзу первенства команде региона принес Виталий Нечаев, который финишировал третьим на дистанции 200 м баттерфляем.

Всего в дни соревнований будет разыграно 42 комплекта медалей. В этом году в первенстве России принимают участие 920 спортсменов из 60 регионов РФ.

Первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок проходит с 8 по 12 июля 2024 года в городе Обнинске Калужской области.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.