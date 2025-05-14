Подмосковные спортсмены завоевали 13 медалей соревнований по настольному теннису

Спортсмены из Московской области завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях по настольному теннису. Представители региона заняли все места на пьедесталах среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Два пьедестала спортсмены из Московской области заняли в возрастной группе до 16 лет.

Победителями турнира в категориях «юниорки» и «юниоры» стали Марьяна Кузнецова и Дениз Якын, серебряные медали завоевали Алина Савостикова и Леон Власов, а бронзовые награды получили Софья Афанасьева и Тимофей Уляшев.

В возрастной группе до 20 лет в мужском одиночном разряде золотую медаль завоевал Карен Чопурян. В женском одиночном разряде Анастасия Россихина стала обладательницей бронзовой награды.

Среди смешанных пар «до 20 лет» дуэт Марьяны Кузнецовой и Дениза Якына завоевал золотые медали, а Карен Чопурян стал третьим в паре со спортсменкой из Новосибирска.

В мужских парах Карен Чопурян завоевал «серебро» вместе со спортсменом, представляющим Оренбург, а Дениз Якын вместе с Тимофеем Уляшевым взяли «бронзу». В женских дуэтах Анастасия Россихина и Алина Савостикова стали третьими.

Таким образом в копилке подмосковной команды четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.

Отметим, что теннисисты Карен Чопурян и Марьяна Кузнецова выполнили нормативы мастеров спорта.

На всероссийских соревнованиях выступали более 250 мастеров малой ракетки из 23 регионов страны. Они разыграли комплекты наград в личном, парном и смешанном разрядах.

Турнир проходил в Барнауле с 11 по 13 мая в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.