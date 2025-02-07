Подмосковные спортсмены взяли две медали на первенстве России по бобслею

Бобслеисты из Московской области завоевали серебряную и бронзовую медаль в первый день первенства России среди спортсменов не старше 24 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях двоек среди мужчин второе время показал экипаж Степана Дубинко, который выступал с разгоняющим Владиславом Скулиным. Для Владислава это первый старт в двойках в карьере на таком высоком уровне. Подмосковные спортсмены уступили только смежному дуэту из Москвы и Красноярского края.

В женских соревнованиях в монобобе замкнула призовую тройку Нина Клименко. Первый заезд для подмосковной спортсменки оказался удачным. Лидеру трассы она уступила всего три сотых секунды, а от второго места отставание составило одну сотую. При этом Нина Клименко показала лучшую скорость. Во втором заезде более опытные спортсменки показали уверенное прохождение дистанции, что не позволило подмосковной бобслеистке догнать лидеров. Как итог — бронзовая медаль.

«Сборная Московской области впервые принимает участие во всех видах первенства в полном составе. У нас достаточно молодой коллектив и наши спортсмены соревнуются с более опытными атлетами из других регионов. Но уже данный результат — это большой успех для нашей команды. Сегодня пройдут соревнования у мужчин в четверках, а у девушек в двойках», — сказал главный тренер сборной команды Московской области по бобслею Олег Сухорученко.

Первенство России по бобслею среди спортсменов не старше 24 лет проходит в Сочи 6 и 7 февраля. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.