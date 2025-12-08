Подмосковные спортсмены взяли 5 медалей на Кубке России по горнолыжному спорту

Подмосковные горнолыжники завоевали пять медалей в рамках II и III этапов Кубка России. По итогам выступлений в копилке представителей региона два «золота», одно серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «слалом» на втором этапе Кубка России победителем стал Семен Ефимов (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Истра). Второе место занял Александр Хорошилов (Областной центр олимпийских видов спорта, Дмитров). Замкнул тройку лидеров представитель Челябинской области.

«Две достаточно хорошие попытки. Я доволен вторым заездом, достаточно активный был. Сегодня у меня была задача четко сформулированная, я ее выполнил», — прокомментировал победу Семен Ефимов.

Среди женщин в этой дисциплине бронзовым призером стала Виталина Гирина (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Истра). Первое и второе места заняли спортсменки из Москвы и Мурманской области.

В рамках третьего этапа в дисциплине «слалом» Семен Ефимов завоевал второе «золото», оставив позади соперников из Калужской области и Кабардино-Балкарии.

Виталина Гирина заняла третье место в соревнованиях среди женщин. «Золото» и «серебро» у горнолыжниц из Москвы и Белоруссии.

В рамках I этапа Кубка России Александр Хорошилов завоевал золотую медаль, Семен Ефимов стал серебряным призером, а Виталина Гирина заняла третье место.

I–III Этапы Кубка России в дисциплине «слалом» проходили с 30 ноября по 7 декабря 2025 года в Кировске (Мурманская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В соревнованиях принимали участие 130 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.