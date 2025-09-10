Подмосковные спортсмены взяли 3 медали на международных соревнованиях по маунтинбайку

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международных соревнованиях по маунтинбайку. В копилке представителей региона два золота и одно серебро, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый день состязаний по велоспорту-маунтинбайк подмосковный спортсмен Ярослав Шведов (Химки), выступающий в классе «элита», стал победителем в мужских соревнованиях «кросс-кантри, короткий круг». На второй и третьей ступенях пьедестала расположились соперники из Республики Удмуртия и Санкт-Петербурга.

Второй день гонок принес представителю региона еще одно «золото» в дисциплине «кросс-кантри». Серебряную медаль завоевал спортсмен из Челябинской области, а замкнул тройку лидеров соперник из Санкт-Петербурга.

В заключительный день турнира в возрастной группе «юниоры 17-18 лет» в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» подмосковный спортсмен Илья Логачев (Химки) завоевал серебряную медаль. На первой и третьей позициях финишировали представители Санкт-Петербурга.

Международные соревнования по велоспорту-маунтинбайк проходили с 6 по 8 сентября 2025 года в Липецке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.