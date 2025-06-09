Подмосковные спортсмены взяли 26 медалей на международном турнире по ушу

Команда Московской области завоевала 26 медалей на международном турнире по ушу «Московские звезды ушу». В копилке представителей региона девять золотых, десять серебряных и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам соревнований в дисциплине «саньда» победителями стали: Виктория Крюкова (женщины, в/к 60 кг), Мария Егорова (женщины, в/к 65 кг), Екатерина Минеева (14-15 лет, в/к 52 кг) и Виктория Репьева (14-15 лет, в/к 70 кг).

Серебряные медали завоевали: Екатерина Вальчук (женщины, в/к 75 кг), Дмитрий Слабун (14-15 лет, в/к 39 кг) и Арсений Шпагин (14-15 лет, 45 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали: Абдулмалик Шадманов (16-17 лет, 52 кг), Константин Агасян (14-15 лет, в/к 56 кг), Никита Филатов (14-15 лет, в/к 52 кг), Василий Романов (14-15 лет, в/к 60 кг) и Игорь Мехтиев (14-15 лет, в/к 56 кг).

В дисциплинах таолу, кунгфу, юнчуньцуань обладателями золотых и серебряных медалей стали: Мария Якушина (дуаньцисе, традиционное цюаньшу), Андрей Бойков (традиционный тайцзицзянь, тайцзицюань) и Иван Астафьев (шуандао, традиционные формы). Также с золотыми медалями возвращаются Максим Иванов (тайцзицюань) и Алиса Бойкова (цюаньшу).

Обладателями «серебра» в этих соревнованиях стали: Анастасия Сидякина (жуанбин цисе), Илья Кирилин (цюаньшу), Юлия Киселева (традиционные формы) и Георгий Сергеев (традиционное цюаньшу).

Бронзовыми призерами стали Мария Соколова (жуаньбин) и Сергей Сергеев (тайцзицзянь).

Х юбилейный международный турнир «Московские звезды ушу» проходил в Московском дворце ушу с 1 по 7 июня и собрал более 1000 спортсменов из 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Танзании, Узбекистана, России и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.